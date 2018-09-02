مغلى قشر الرمان يخلصك من دهون البطن

أماني الغامدي(صدى):

تٌعد دهون البطن من أنواع السمنة الموضعية التي يصاب بها فئة كبيرة من الرجال والنساء نتيجة أسلوب الحياة الخاطئ والتغذية الخاطئة مما يؤثر على مظهر الجسم بشكل سلبى.

وتقدم الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، مشروبا طبيعيا يقضى على دهون البطن .

المكونات :-

ملعقة كبيرة من كل من

شاى أخضر

قشر رمان مجفف ومطحون

نعناع أخضر

زنجبيل أخضر مقطع صغير

ليتر ونصف ماء

الطريقة:-

نحضر جميع المكونات ونخلطها معا، ثم نضعها على النار الهادئة حتى تغلى لمدة 5 دقائق، ثم نرفع الخليط من على النار، ونصفيه ونأخذ منه كوب ويتم تناوله دافئا، حيث يجب تناول كوب بين الوجبات بمعدل 3 أكواب يوميا، ويحفظ المتبقى في الثلاجة ويسخن عند الاستخدام.