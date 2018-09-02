مفاجأة غير سارة لأولياء الأمور بعد اختفاء حافلات نقل الطلاب بالليث

نايف السالم(صدى):

تفاجأ بعض أولياء الأمور، في محافظة الليث اليوم الأحد، بعدم وجود نقل وحافلات تأخذ أبناءهم من وإلى مدارسهم، وسط توقف العديد من متعاقدي وسائقي الحافلات عن العمل في أول يوم دراسي؛ الأمر الذي تسبب في ربكة واستنفار أسري على مستوى عام في المحافظة، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.

ووجهت إدارة تعليم الليث، رسالة تأسفية لجميع قائدي المدارس بالمحافظة جاء مفادها: ” للأسف، جميع إدارات التعليم بالمملكة، تم تخفيض نقل أعداد الطلبة إلى 50% وهذا القرار من مكتب تطوير الخدمة بوزارة التعليم دون الرجوع إلى إدارات التعليم ومعرفة رأيهم حول هذا القرار. ”

وتابعت الإدارة التعليمية: ” بعد التواصل مع مدير عام خدمات الطلاب بالوزارة، أفاد بأنه سيتم زيادة المخصص بعد تسجيل جميع الطلاب الراغبين بالنقل في برنامج نور ” ، لافتة إلى أن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت؛ مؤكدةً أن شركة حافل تم تكليفها بنقل البنين والبنات.