بالصور.. أول ظهور لميتسوبيشي L200 موديل 2020 أثناء اختبارها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تم رصد نسخة محدثة من بيك أب ميتسوبيشي L200، والتي تُعرف أيضاً باسم تريتون أثناء اختبارها.

كان النموذجين ذوي مقصورة مزدوجة وغطاء مموه يغطي أغلب الملامح الخارجية والداخلية، ولكن رغم ذلك، من السهل ملاحظة الفوارق بالمقدمة مقارنة بالطراز السابق.

ويتضح تشابه مقدمة L200 مع هيونداي سنتافي، حيث تمتلك مصابيح أمامية نحيلة للغاية مقارنة بطراز L200 الحالي، مع مجموعة مصابيح أخرى أسفلها تحيط بالشبك اﻷمامي، وهو ما يبدو جذاباً أكثر من التصميم الحالي، كما تم تغيير غطاء المحرك.

أما عن المصابيح الخلفية، فرغم أنه من الصعب تحديد شكلها، إلا أنه من الواضح زيادة ارتفاعها والحيز الذي تشغله من خلفية البيك أب، وهو ما يشير لتغيير تصميم الجزء الخلفي أيضاً.

قامت ميتسوبيشي سابقاً هذا العام بدعم نظام مساعد تثبيت المقطورة في بيك أب L200، كما تمت إضافة نظام Smartphone Link Display Audio، للترفيه المعلوماتي، وهو ما يدعم اﻹتصال بالهواتف الذكية مع إتاحة اﻷوامر الصوتية وعدة أشياء أخرى، كما قد نرى شاشة عدادات قياسات مختلفة وقير محدّث.

هذا وتبلغ قدرة قطر البيك أب حالياً 3.5 طن، ومن أجل زيادة هذه القدرة، يجب أن نرى عدة تحسينات على نظام الدفع الرباعي والمحرك، وهو ما سنعرف المزيد عن التفاصيل حوله عندما تقوم ميتسوبيشي بالكشف عن البيك أب خلال العام المقبل.