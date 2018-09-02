الظهور الأول لتفاريس غير مقنع لجماهير الأهلي
قدّم جانيني تفاريس، مستوى غير مقنع لجماهير النادي الأهلي في مواجهته الرسمية الأولى مع الفريق تحت قيادة المدرب بابلو غويدي والتي انتهت بالتعادل بهدف لهدف مساء السبت.
ولعب ” تفاريس ” 90 دقيقة من دون التمكن من تسديد أي كرة على مرمى حارس سكري القصيم؛ حيث اكتفى بتصويبة وحيدة خارج المرمى؛ فيما لم يلعب بأي عرضية ناجحة من أصل 7 عرضيات.
وتمكن اللاعب الشاب من القيام بمراوغة ناجحة وحيدة من أصل 3 بينما صنع فرصة للتهديف ونجح في مواجهتين أمام لاعبي التعاون من أصل 8 ومرر 26 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 84.6%.
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