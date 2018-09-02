الظهور الأول لتفاريس غير مقنع لجماهير الأهلي

ماجد محمد(صدى):

قدّم جانيني تفاريس، مستوى غير مقنع لجماهير النادي الأهلي في مواجهته الرسمية الأولى مع الفريق تحت قيادة المدرب بابلو غويدي والتي انتهت بالتعادل بهدف لهدف مساء السبت.

ولعب ” تفاريس ” 90 دقيقة من دون التمكن من تسديد أي كرة على مرمى حارس سكري القصيم؛ حيث اكتفى بتصويبة وحيدة خارج المرمى؛ فيما لم يلعب بأي عرضية ناجحة من أصل 7 عرضيات.

وتمكن اللاعب الشاب من القيام بمراوغة ناجحة وحيدة من أصل 3 بينما صنع فرصة للتهديف ونجح في مواجهتين أمام لاعبي التعاون من أصل 8 ومرر 26 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 84.6%.