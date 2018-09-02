بعد حادثة الطفلة نوره.. شرطة الخرج توقف 6 أشخاص لاطلاقهم النار في حفلات الزواج

خالد يحي (صدى):

بعد حادثة الطفلة نورة والتي أصيبت بطلق ناري طائش من مخلفات الاطلاق العشوائي في حفلات الزواج ونشرته (صدى ) في حينة ، شددت شرطة محافظة الخرج العقوبات على حالات اطلاق الأعيره النارية في مناسبات المحافظة ، و تم اصدار مذكرة ايقاف في حق ستة أشخاص خلال اليومين الماضية.

في التفاصيل وتحت متابعة مدير شرطة محافظة الخرج العقيد منيف العتيبي ضبطت الدوريات ثلاثة اشخاص لقيامهم باطلاق النار خلال مناسبة زواج قريبهم، كما تم ضبط ثلاثة اخرون في مناسبة اخرى شرق المحافظة لذات السبب. وتم تسليمهم لشرطة المحافظة التي بدورها احالتهم للنيابة العامة واصدرت مذكرة ايقاف بحقهم لمدة خمسة ايام لاستكمال التحقيق.