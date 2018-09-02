أمير الرياض بالنيابة يتفقد مدارس المنطقة

سعيد العجل(صدى):

قام أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليوم، بزيارة عدد من المدارس مع بداية العام الدراسي.

وبدأ أمير منطقة الرياض بالإنابة زيارته بمدرسة الفرزدق الابتدائية بحي المروج، شهد خلالها برنامج التهيئة الذي قدمته المدرسة لطلاب الصف الأول الابتدائي، حيث شارك بتوزيع الهدايا والورود للأطفال خلال الفقرة الترفيهية المقدمة لهم، بعدها قام أمير منطقة الرياض بالنيابة بجولة في المدرسة شملت الفصول الدراسية وغرفة مصادر التعلم والمختبر والمقرأة وفصل الموهوبين وفصل صعوبات التعلم.

بعد ذلك قام أمير منطقة الرياض بالإنابة بزيارة لمدرسة حماد بن زيد المتوسطة بالسويدي، تجول خلالها في أرجاء المدرسة وفصولها الدراسية، مطمئناً على سير اليوم الدراسي فيها، وألقى كلمة توجيهية للطلاب بمناسبة انطلاقة العام الدراسي.

والتقى سموه خلال الزيارة أولياء الأمور والمعلمين، مستمعاً منهم إلى شرح عن آليات العمل وأسلوب التعليم الموجه للأبناء والتنسيق بين الهيئة التعليمية والأسرة والدور التربوي والتعليمي لكل منهم.

من جهة أخرى اتجه صباح اليوم، أكثر من مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بالعاصمة الرياض في انطلاقة العام الدراسي 1439 – 1440 هـ وسط اكتمال جميع الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي من قبل تعليم الرياض، حيث كثفت الإدارة خلال الفترة الماضية من الزيارات الميدانية واللقاءات التربوية لضمان انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع، وأن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة.

وأشار الوهيبي إلى أهمية أن يدرك الطلاب والطالبات وجميع العاملين في الميدان التعليمي أهمية الانطلاقة القوية والجادة للعام الدراسي الجديد ومن اليوم الأول، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قادة وقائدات المدارس وجميع المنسوبين من طواقم تعليمية وإدارية لتحقيق الأهداف المرسومة في بناء أجيال تنجح في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

من جهته أكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن الإدارة سخرت إمكانياتها المادية والبشرية لانطلاقة متميزة للعام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية من خلال لجنة الاستعداد والإدارات المعنية لمتابعة وتهيئة البيئة المدرسية وتوفير التجهيزات اللازمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

وكشف الغنام عن خطة استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي، حيث أشار إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد وضعت برنامجاً يهدف إلى مساعدة الطالب في تكوين اتجاه إيجابي نفسي عن المدرسة وتيسير تكيف الطالب وتعامله مع عناصر مجتمعه الجديد، كما تضمنت الخطة وضع جدول زمني تدريجي لحضور وانصراف طلاب الصف الأول الابتدائي في الأسبوع الأول، الذي يشتمل على عدد من البرامج الترفيهية والتعريفية التي يقوم عليها معلمو المدرسة، خاصة معلمي التربية البدنية والفنية والمرشدين الطلابيين.

من جانبه أوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري أن الإدارة افتتحت هذا العام 21 مدرسة جديدة للبنين والبنات موزعة على أحياء مدينة الرياض، مشيراً إلى أن عدد الطلاب والطالبات في مدارس تعليم الرياض بلغ 1158093 طالباً وطالبة يدرسون في 4700 مدرسة، فيما بلغ عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال 61919 طفلاً يدرسون في 673 روضة، في حين بلغ عدد المعلمين والمعلمات 64947 معلماً ومعلمة ووصل عدد الإداريين والإداريات في المدارس 22182 إداري وإدارية.

وأشار العمري إلى أن الإدارة أصدرت عدداً من التعاميم المنظمة لعمل المقاصف المدرسية، حيث تم توجيه جميع المدارس بتشكيل لجان المقصف المدرسي والتأكيد على صيانة الثلاجات والمكيفات داخل المقاصف وتأمين وجبات وعصائر كافية لأعداد الطلاب والطالبات وتخصيص منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية وخالية من الجلوتين، وأن تكون أسعار الأغذية مطابقة لأسعار السوق والتأكيد على فتح المقاصف المدرسية طوال اليوم الدراسي ومتابعة متعهد التغذية المدرسية في تنفيذ ذلك.

وأبدت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية – بنات – ريم بنت محمد الراشد تفاؤلها بالعام الدراسي الجديد، متمنية التوفيق للأبناء والبنات، وأن يكون هذا العام عام خير على الجميع حافلاً بالعطاء والنماء بتظافر جهود جميع الإدارات لتحقيق الرؤية الطموحة 2030 من خلال مجتمع معرفي منافس عالمياً.

من جهتها أوضحت مديرة خدمات الطلاب بالإدارة البندري القريني أن الإدارة أصدرت مؤخراً عدداً من التعليمات المنظمة للنقل المدرسي، تضمنت أهمية متابعة حضور وانصراف متعهدي النقل وسائقي الحافلات في المواعيد المحددة والمتابعة الدقيقة أثناء تنقل الطلاب والطالبات عبر الحافلات المدرسية، لتجنيبهم المخاطر في تنقلاتهم صباحًا وحال عودتهم ظهرًا، وفق التعليمات المنظمة لعمل النقل المدرسي.

وأكدت القريني على أهمية رفع بيانات الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمة النقل وتحديثها وفقا للنماذج المخصصة، مؤكدة على أهمية متابعة سائق الحافلة يوميًا والتأكد من خلو الحافلة بعد نزول الطلاب منها والمهاتفة الفورية للطلاب الغائبين.