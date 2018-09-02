شيرين تحذف صور شقيقتها بسبب سخرية متابعيها

أماني الغامدي(صدى):

حذفت النجمة شيرين عبد الوهاب ، عدد من الصور لشقيقتها من حسابها على موقع ” انستجرام ” ، بعد التعليقات الساخرة التي كتبها الجمهور على الصور .

وكانت نشرت شيرين مجموعة من الصور برفقة شقيقتها لتهنئها على الزواج، وعلقت على إحدى الصور قائلة ” أول أخت كبيرة عندى اتجوزت ، ربنا يسعدك ياأحلى أخت ” ، فيما أنهالت عليها العديد من التعليقات الغير لائقة بسبب صورتها وهي تقبل شقيقتها بالإضافة للتعليقات على وزن شقيقتها الزائد ، ما أضطر شيرين إلى مسح الصور وترك صورة واحدة لتهنئتها بزفافها .

وفى سياق آخر انتهت شيرين من تسجيل أغانى ألبومها الجديد ، ومن المنتظر طرحه خلال أيام قليلة في الأسواق وعبر قناتها بموقع الفيديوهات ” يوتيوب ” .