” العدل ” تقدم 52 ألف خدمة عدلية خارج أوقات الدوام للمستفيدين

الرياض(صدى):

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل عن إجراء ما يقارب الـ 52482 عملية عدلية خارج أوقات العمل الرسمية ” قبل الساعة السابعة والنصف صباحاً وبعد الساعة الثالثة عصراً ” ، خلال الـ 100 يوم الماضية.

واستحوذت عمليات التنفيذ على العدد الأكبر بـ 30826 عملية، تليها القضائية بـ 17716 عملية، ثم التوثيق بـ 3940 عملية.

وأكدت وزارة العدل أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي، يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، لاسيما في الدعاوى المستعجلة وقضايا الأحوال الشخصية، حرصاً من الوزارة على خدمة المستفيدين.

واشتملت العمليات العدلية على 717 عملية توثيق عقار، 847 دعوى في مبلغ مالي، 414 جلسة في دعاوى نفقة، 236 جلسة في دعاوى حضانة، إضافة إلى 324 جلسة في دعاوى فسخ نكاح، وغيرها من العمليات.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 28125 عملية عدلية، تليها مكة المكرمة بـ 9779 عملية، ثم الشرقية بـ 4107 عمليات، ثم عسير بـ 3048 عملية، ثم جازان بـ 1848 عملية.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 1237 عملية، تليها تبوك بـ 1202 عملية، ثم المدينة المنورة بـ 897 عملية، ثم الجوف بـ 766 عملية.

وسجلت منطقة نجران 620 عملية، تليها منطقة حائل بـ 537 عملية، ثم الحدود الشمالية بـ 174 عملية، ثم الباحة بـ 142 عملية، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.