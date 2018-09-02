مدرب مانشستر سيتي يوضح سبب غياب ساني

طلال الغامدي(صدى):

أوضح المدرب الإسباني بيب جوارديولا، سبب غياب لاعبه الألماني الدولي ليروي ساني عن مواجهة فريقه أمام نيوكاسل، في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي بهدفين لهدف مساء السبت ي الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت قائمة سيتي لمواجهة نيوكاسل غياب ساني رغم عدم معاناة اللاعب من الإصابة؛ حيث صرح ” جوارديولا” قائلًا: ” ساني؟ لا. ليس مصابًا. استبعاده كان قراري ” ، متابعًا: ” لدينا 6 مهاجمين. نحن نمتلك مجموعة ضخمة من اللاعبين ولذلك غاب ساني اليوم. ”

وأضاف: ” ربما يشارك في اللقاء القادم، سيغيب لاعبا آخر. قد يغيب رحيم أو محرز أو بيرنارد سيلفا أو أجويرو أو خيسوس أو أي لاعب ” ، مستطردًا: ” ساني كان مهمًا للغاية الموسم الماضي وأتمنى أن يكون مهمًا أيضًا هذا الموسم. “