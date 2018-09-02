مدرب مانشستر سيتي يوضح سبب غياب ساني
أوضح المدرب الإسباني بيب جوارديولا، سبب غياب لاعبه الألماني الدولي ليروي ساني عن مواجهة فريقه أمام نيوكاسل، في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي بهدفين لهدف مساء السبت ي الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وشهدت قائمة سيتي لمواجهة نيوكاسل غياب ساني رغم عدم معاناة اللاعب من الإصابة؛ حيث صرح ” جوارديولا” قائلًا: ” ساني؟ لا. ليس مصابًا. استبعاده كان قراري ” ، متابعًا: ” لدينا 6 مهاجمين. نحن نمتلك مجموعة ضخمة من اللاعبين ولذلك غاب ساني اليوم. ”
وأضاف: ” ربما يشارك في اللقاء القادم، سيغيب لاعبا آخر. قد يغيب رحيم أو محرز أو بيرنارد سيلفا أو أجويرو أو خيسوس أو أي لاعب ” ، مستطردًا: ” ساني كان مهمًا للغاية الموسم الماضي وأتمنى أن يكون مهمًا أيضًا هذا الموسم. “
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