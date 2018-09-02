الغموض يكتنف مقتل عارضة أزياء ” شنقا ” في منزلها

إسلام آباد(صدى):

تمكنت السلطات الباكستانية، من العثور على عارضة أزياء شابة وصاعدة، تدعى آنام ناتولي البالغة من العمر 26 عامًا ميتة في ظروف غامضة، مساء أمس السبت، في منزلها بمدينة لاهور في شمال شرقي البلاد.

ووجدت ” ناتولي ” مشنوقة داخل غرفة في منزلها، فيما اعتبر انتحارًا، ثم تم نقل الجثة لاحقا إلى المستشفى، حيث كانت عادت من إيطاليا منذ نحو شهرين، وتحقق الشرطة فيما إذا كان هناك أي شبهة تحيط بالواقعة.

وأوضحت الشرطة أن والدة الراحلة، أكدت أن ناتولي كانت تحت ضغط عقلي، كما كان لديها موعد محدد في نفس اليوم مع طبيب نفسي.