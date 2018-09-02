موسم العمرة الجديد يبدأ في غرة محرم المقبل
تشهد غرة محرم المقبل بدء موسم العمرة الجديد 1440هـ، وذلك للعام الثاني بعد أن بدأ الموسم الماضي في مطلع الشهر نفسه، بدلًا من شهر صفر كما كان من قبل.
وتنسق وزارة الحج والعمرة مع وزارة الخارجية والإدارات الحكومية المختلفة والجهات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة في مختلف دول العالم، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين بالموسم الجديد.
وبناءً على ذلك، يمتد موسم العمرة لعشرة أشهر بدلًا من تسعة، كما كان الأمر عليه في السنوات الماضية.
محمد[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم بلغنا اياه يااارب
ماجد[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم ارزقني زياره يارب العالمين فإني مشتااق
ابو غالب[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 28 دقيقة
موسم العمرة الجديد يبدأ في غرة محرم المقبل يعني الحرم زحمة طول السنه