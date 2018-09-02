موسم العمرة الجديد يبدأ في غرة محرم المقبل

نايف السالم(صدى):

تشهد غرة محرم المقبل بدء موسم العمرة الجديد 1440هـ، وذلك للعام الثاني بعد أن بدأ الموسم الماضي في مطلع الشهر نفسه، بدلًا من شهر صفر كما كان من قبل.

وتنسق وزارة الحج والعمرة مع وزارة الخارجية والإدارات الحكومية المختلفة والجهات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة في مختلف دول العالم، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين بالموسم الجديد.

وبناءً على ذلك، يمتد موسم العمرة لعشرة أشهر بدلًا من تسعة، كما كان الأمر عليه في السنوات الماضية.