مصرع وإصابة 18 شخصا نتيجة انفجار سيارة ملغومة في مقديشو

مقديشو(صدى):

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المسؤول في الشرطة الصومالية علي حسن كولميي أن سيارة ملغومة انفجرت أمام مبنى حكومي في منطقة هاولواداج مبينًا مصرع 8 أشخاص وإصابة عشرة آخرين, مشيرة إلى أن جماعة الشباب الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.