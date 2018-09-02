مصرع وإصابة 18 شخصا نتيجة انفجار سيارة ملغومة في مقديشو
لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المسؤول في الشرطة الصومالية علي حسن كولميي أن سيارة ملغومة انفجرت أمام مبنى حكومي في منطقة هاولواداج مبينًا مصرع 8 أشخاص وإصابة عشرة آخرين, مشيرة إلى أن جماعة الشباب الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
محمد[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 😱
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشر يارب 🙌🙌
طلال[ عدد التعليقات: 2953 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم من توفي ويتمم شفاء من هو حي يارب