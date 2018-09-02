خاصية جديدة من ” واتساب ” لزيادة خصوصية مستخدميه

وكالات(صدى):

وفر تطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتساب ” ، خاصية جديدة لمستخدميه، توفر لهم درجة عالية من الأمان والخصوصية، وتحمل اسم ” التحقق بخطوتين ” ، وسميت بذلك لأنها تتم من خلال عمليتين.

ففي المرحلة الأولى منها، يقوم المستخدم بإدخال كلمة مرور سداسية، وفي المرحلة التالية، يسجل بريده الإلكتروني، وبعدها، يجب على المستخدم أن يدخل كلمة السر حين يقوم بتفعيل حساب ” واتساب ” على جهاز جديد.

وإذا لم يتذكر المستخدم تلك الكلمة المرورية، ولم يستطيع الوصول إلى البريد الإلكتروني الذي وضعه أول مرة، فسيتم توقيف الحساب لأسبوع، وفي حال لم يتم الاستخدام لشهر كامل، سيتوقف بشكل نهائي، وحينها يلزم إنشاء حساب جديد.

وللاستفادة من هذه الخاصية، يمكنك الذهاب إلى ” إعدادات ” الهاتف، لتقوم بعدها تنفيذ عدد من الخطوات المتتابعة.