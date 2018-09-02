النصر يفرض نفسه بقوة على أندية عالمية بالانتقالات الصيفية
شهد دوري المحترفين طفرة غير مسبوقة، في حجم الإنفاق على شراء عقود اللاعبين، تماشيًا مع قرار زيادة عدد الأجانب إلى 8 لاعبين، فضلًا عن الدعم السخي للأندية من جانب الهيئة العامة للرياضة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وتفوق نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليس بتصدره قائمة الأعلى إنفاقًا في الميركاتو السعودي، بل وصل ليضع نفسه بين أكثر 40 ناديًا في العالم، أنفقوا أموالًا هذا الصيف على شراء اللاعبين.
ويأتي النصر في المرتبة الـ33 على مستوى العالم، بإنفاقه 46.5 مليون يورو، على شراء 11 لاعبًا، وهو ما يجعله يتفوق على أندية عريقة في الترتيب، مثل نيوكاسل الإنجليزي، وبورتو البرتغالي، وأولمبيك ليون الفرنسي.
طلال[ عدد التعليقات: 2953 ] نشر منذ 1 ساعة
👍👍👍👍
محمد[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 1 ساعة
الله الموفق و المستعان 🙌
الشمالي الجنوبي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 56 دقيقة
ولا يزال الفقراوي
ولن يتغير مالم يغيروا تفكيرهم ومن عقدتهم الازليه الزعييييييييييييييييييييييييييييييييم
اسامه الحربي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 56 دقيقة
ليته يفلح
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 36 دقيقة
ويأتي النصر في المرتبة الـ33 على مستوى العالم، بإنفاقه 46.5 مليون يورو، على شراء 11 لاعبًا،والله ماعندكم ياعالمي غيرالهياط فزتو علي نادي احد بشق الانفس 2-1 رغم كوكبة النجوم الاجانب الذين تعاقدتو معهم والانفاق الكبير عليهم
ابو خالد[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 32 دقيقة
وتفوق نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليس بتصدره قائمة الأعلى إنفاقًا في الميركاتو السعودي، بل وصل ليضع نفسه بين أكثر 40 ناديًا في العالم، أنفقوا أموالًا هذا الصيف على شراء اللاعبين.نشوف يقدرو يحققو الدوري والكاس بعد الانفاق الكبير علي التعاقدت مع لاعبين اجانب اخاف اخر الموسم لابطولة ولا كاس من غير شكوي في الفيفا من لاعبين الاجانب بعدم استلام مستحقاتهم
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 28 دقيقة
مضحوك عليهم
وكمان المبلغ الي دافعينه
جزءين
جزء قيمة الاعب
وجزء قيمة للاعب لتنازله بالاعب لنادي متجحفل له سنتين
ومركزه ثامن