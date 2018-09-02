النصر يفرض نفسه بقوة على أندية عالمية بالانتقالات الصيفية

ماجد محمد(صدى):

شهد دوري المحترفين طفرة غير مسبوقة، في حجم الإنفاق على شراء عقود اللاعبين، تماشيًا مع قرار زيادة عدد الأجانب إلى 8 لاعبين، فضلًا عن الدعم السخي للأندية من جانب الهيئة العامة للرياضة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتفوق نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليس بتصدره قائمة الأعلى إنفاقًا في الميركاتو السعودي، بل وصل ليضع نفسه بين أكثر 40 ناديًا في العالم، أنفقوا أموالًا هذا الصيف على شراء اللاعبين.

ويأتي النصر في المرتبة الـ33 على مستوى العالم، بإنفاقه 46.5 مليون يورو، على شراء 11 لاعبًا، وهو ما يجعله يتفوق على أندية عريقة في الترتيب، مثل نيوكاسل الإنجليزي، وبورتو البرتغالي، وأولمبيك ليون الفرنسي.