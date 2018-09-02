القرني لـ ” الطلاب ” : بالعلم تعيشون حياة كريمة
وجه الداعية الشيخ عائض القرني، صباح اليوم الأحد، رسالة إلى الطلاب في أول يوم دراسي في العام الدراسي الجديد 1439-1440هـ.
وقال ” القرني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” بعد الراحة يبدأ العمل، وبالعلم تعيشون حياة كريمة، وتنالون أوسمة المجد في الدنيا، ثم الأجر العظيم عند الله في الآخرة “.
وأضاف داعيًا لهم ” اللهم افتح على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، اللهم يسّر لهم كل عسير، وسهل لهم كل صعب، واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين “.
محمد[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسلم فمك 👏👏👏
ابو منار[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 22 دقيقة
لو منك اعتزل الظهور،لانك ورقه وانحرقت او علكة وانتهت حلاه،كرتك ياعاىض،انتهيت
اجلس في بيتك واعتزل الناس اكرم وافضل لك
وسوف ينساءك الخلق