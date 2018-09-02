القرني لـ ” الطلاب ” : بالعلم تعيشون حياة كريمة

نايف السالم(صدى):

وجه الداعية الشيخ عائض القرني، صباح اليوم الأحد، رسالة إلى الطلاب في أول يوم دراسي في العام الدراسي الجديد 1439-1440هـ.

وقال ” القرني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” بعد الراحة يبدأ العمل، وبالعلم تعيشون حياة كريمة، وتنالون أوسمة المجد في الدنيا، ثم الأجر العظيم عند الله في الآخرة “.

وأضاف داعيًا لهم ” اللهم افتح على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، اللهم يسّر لهم كل عسير، وسهل لهم كل صعب، واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين “.