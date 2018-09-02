بالصور.. في أول يوم دراسي.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون بمقاعد الدراسة بالمملكة

نايف السالم(صدى):

شهدت المدارس الموجودة بأنحاء المملكة، اليوم الأحد، انتظام ما يقرب من ستة ملايين طالب وطالبة بمقاعد الدراسة في مدارس التعليم بمختلف المناطق، وذلك في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بعد إجازة استمرت نحو أربعة أشهر، حيث شهدت مدارس منطقة مكة المكرمة، استقبال أكثر من 1.45 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، في حين استقبلت مدارس الرياض أكثر من 1.15 مليون طالب وطالبة.

وعن مدارس المنطقة الشرقية، فاستقبلت نحو 526 ألف طالب وطالبة، و 400 ألف طالب وطالبة بمدارس منطقة المدينة المنورة، ومدارس منطقة تبوك 200 ألف، ومدارس منطقة القصيم 188 ألفًا، أما مدارس منطقة نجران 127 ألفًا من الطلاب والطالبات.