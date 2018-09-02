حافلات جاكوار ذاتية القيادة تحصل على “ عيون ”

لندن(صدى):

تود جاكوار لاند روفر أن تزيد من شعور المشاة باﻷمان عند رؤيتهم لسيارات الشركة ذاتية القيادة، ولهذا قامت بتزويد حافلاتها بعيون افتراضية.

تقوم فكرة جاكوار لاند روفر على جعل تواصل السيارات مع المشاة أكثر بشرية، وهو ما تقوم الشركة باختباره في حافلات أوريجو بمدينة كوفنتري اﻹنجليزية، وقد تمت قيادة الحافلات عبر شارع مزيف لاختبارها 500 مرة عند نقاط عبور المارة ﻹشارات المرور.

يأتي تطوير الشركة لهذه اﻷعين وسط قلة ثقة الكثير من المستهلكين في السيارات ذاتية القيادة، حيث أعلنت دراسة حديثة عن ثقة 28% فقط من اﻷمريكيين البالغين في أمان السيارات ذاتية القيادة، وذلك بعد أن وصلت هذه النسبة إلى 50% منذ عامين، كما عبر 63% من اﻷشخاص في دراسة أخرى عن عدم شعورهم باﻷمان في حالة المشي أو ركوب الدراجة بجوار سيارات أخرى ذاتية القيادة على الطريق.

هذا وقد تكون العيون اﻹفتراضية حل محتمل لمشكلة قلة الثقة، حيث تقوم هذه العيون بالنظر مباشرة إلى المارة، في إشارة للسماح لهم بالمرور في أمان تام، وهو ما تأمل الشركة أن يساعد في استرجاع ثقة المشاة في التقنية الجديدة.