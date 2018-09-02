وظائف إدارية وتعليمية شاغرة في جمعية تحفيظ القرآن بالرس

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والتعليمية الشاغرة للرجال، بدءً من الآن وحتى يوم الاثنين 23/12/1439هـ.

وأوضحت الجمعية أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مدير، ومعلمين “؛ للتدريس في مركز ” اقرأ ” لتعليم القاعدة النورانية، للعام الدراسي 1440/1439هـ.

وأشارت إلى أن الأولوية لمن لديه شهادة القاعدة النورانية، ولمن لا يحمل شهادة ستقام له دورة معلم القاعدة النورانية، وذلك وفقاً لطريقة وموعد التقديم الموضحة أدناه.

ولفتت إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي هنا