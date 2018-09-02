تفاصيل العثور على ” مفقود الزلفي ” حيا

نايف السالم(صدى):

تمكنت جمعية ” غوث ” للتوعية والإنقاذ، فجر اليوم الأحد، من العثور على ” مفقود الزلفي ” المتغيب عن ذويه منذ يومين، وذلك بعد أن خرج لتجربة سيارته في نفود الثويرات.

وعُثر على ” مفقود الزلفي ” حيًا، واتضح أنه كان جالسًا مستظلًا بسيارته، ينتظر المنقذ وقد أعياه التعب، وذلك بعد أن وصل خطاب من شرطة الزلفي أفاد باختفاء شاب يبلغ من العمر ٣١ عامًا بعد خروجه للبر، وانقطاع الاتصال به من يوم الخميس الماضي.

وعليه، تم إعداد خطة بحث وإنقاذ بجاهزية عالية وبسيارات دفع رباعي وطيران شراعي، وكانت الخطة على مرحلتين؛ الأولى البارحة، والثانية بعد الفجر، وتم العثور عليه بمعاونة مربي أغنام ” حيًا ” .

ووُجد ” مفقود الزلفي ” وهو في حالة من الإعياء الشديد، واتضح أن سيارته علقت في الرمال، فجلس تحتها مستظلاً بها ينتظر المنقذ، وكان يوشك على الهلاك لولا العناية الإلهية.

جدير بالذكر، أن ” مفقود الزلفي ” قُدّمت له الإسعافات الأولية اللازمة، وتم نقله إلى المستشفى فور العثور عليه.