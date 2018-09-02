مدرب التعاون يعرب عن رضاه بالتعادل أمام الأهلي

نواف السالم(صدى):

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق لنادي التعاون، أنه يرضى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف مع الأهلي السبت في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

وأوضح ” إيمانويل ” قائلًا: ” كان اللقاء صعبا للغاية، وكنا مجبرين على اللعب بشكل مختلف بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق.. قدمنا مجهودًا كبيرًا ونفذ الجميع المطلوب منهم بشكل سليم. ”

وأكد أن الإرهاق الذي ظهر على اللاعبين يعتبر أمرًا طبيعيًا خاصة وأن الموسم لا يزال في بدايته، لافتًا إلى أن فريقه حصد نقطة مهمة أمام الأهلي، قياسًا بالظروف التي يمر بها الفريق من غيابات بداعي الإصابة، بالإضافة إلى حرارة الجو المرتفعة.