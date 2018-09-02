” البيئة ” تستعرض أهم التقنيات المتقدمة المستخدمة لإدارة عمليات حفر الآبار

محمد السعران(صدى):

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون المياه ورشة عمل بعنوان ” تطوير إدارة ومراقبة مقاولي حفر الآبار ” ، وذلك برعاية معالي نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وبمشاركة مديري الفروع بالمناطق، ومديري الإدارات العامة بوكالة المياه، ومديري إدارات المياه بالمناطق، وعدد من الخبراء والمتخصصين في المجال.

وتضمنت الورشة تقديم عرض مرئي من قبل شركة مصادر عن مشروع ” تطوير إدارة مراقبة مقاولي حفر الآبار ” ، تناول دراسة واقع التعامل الراهن مع حفر الآبار في دول عدة لها طبيعة متشابهة مع المملكة، واستعراض أهم التقنيات المتقدمة المستخدمة لمتابعة وإدارة عمليات حفر الآبار، والخيارات والحزم التقنية المناسبة لتطبيقها في المملكة ومتطلبات تنفيذها. ومن ثم ناقش الحاضرون نتائج الدراسة وقدموا الملاحظات الفنية والإجرائية حولها.

كما تطرقت الورشة إلى مناقشة تعزيز جودة الأعمال الخاصة بقطاع المياه في المناطق وآليات تحقيقها.

وفي هذا السياق بين معالي نائب الوزير المهندس منصور المشيطي أهمية تعزيز المحافظة على المياه وترشيد استخدامها وتنمية مصادرها بما يكفل تحقيق الأمن المائي.

وأكد معاليه على أهمية التركيز على جودة العمل الميداني، واستخدام التقنيات المتقدمة لضمان سرعة الإنجاز، وتفوق الأداء، مشدداً على وجوب تضافر الجهود وتكامل الأعمال على النحو المحقق لأهداف التطوير في الوزارة.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي أهمية المشروع في المحافظة على مصادر المياه المتجددة وغير المتجددة، وارتباطه بأهداف برامج رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى دوره في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمته في أتمتة منظومة إدارة مصادر المياه ومراقبة الحفر.