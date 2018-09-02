مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم تعلن عن وظيفة تقنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة بمسمى ” مسؤول أنظمة ” لحملة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب أو هندسة الحاسب.

واشترطت ” المدينة ” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب أو هندسة الحاسب، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، و حاصلاً على إحدى الشهادات التالية (VCA و VCP و RHCSA و RHCE).

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1439/12/22هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1439/12/26هـ، وذلك عن طريق الرابط الإلكتروني التالي:هنا