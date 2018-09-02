10 مواصفات لحقيبة مدرسية صحية

علي القحطاني(صدى):

يحمل الطلاب الحقيبة المدرسية لفترات طويلة ما قد يسبب لهم أضرار بدنية لثقلها، وبالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد، تقدم ” صدى ” 10 مواصفات يجب توافرها في الحقيبة المدرسية وفقًا لدراسة قام بها عدد من المتخصين.

وأكدت الدراسة أنه يجب أن تكون الحقيبة ذات دعامة قطنية سميكة من الناحية الخلفية، بارتفاع 40 سم وعرض 28 سم وعمق 12 سم للابتدائي، أما المتوسط والثانوي فيبلغ ارتفاعها 45 سم وعرضها 30 سم وعمقها 12 سم.

وأضافت أنه يجب أن يكون لها حمالات أكتاف قطنية لا تؤذي الكتفين، ومزودة بحزام متصل بالحمالات لتوزيع الوزن على أجزاء الجسم، وأن يكون حجم الحقيبة مناسبًا لوزن الطالب، وذات وزن خفيف من القماش أو الصوف.

كما يجب وضع الحقيبة على الظهر من أسفل العنق وحتى أعلى انحناءة العمود الفقري السفلية، على أنتكون مقاومة للماء وقابلة للتنظيف وذات جودة ومتانة، ومتعددة الجيوب لتحقيق التوازن وسهولة الوصول للمحتويات.