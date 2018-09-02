” الراجحي ” يخطف المركز الأول ويـتأهل لنهائيات كأس العالم بالسويد

حمد الجمهور(صدى):

حققت الرياضة السعودية ممثلة في اتحاد الفروسية بمنافسات قفز الحواجز انجازاً جديداً لمنجزاتها العالمية وتمثل ذلك بتأهل الفارس الدولي عبدالرحمن الراجحي إلى نهائيات كأس العالم للفروسية التي ستُقام في السويد مطلع العام القادم 2019 م.

وجاء تأهل الفارس الراجحي بعد حصوله على المركز الأول بالجائزة الكبرى المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي أقيمت يوم أمس السبت بالأردن وسط منافسة حامية من نخبة الفرسان بالدول المشاركة .

وعبّر الفارس عبدالرحمن الراجحي عن سعادته بهذا التأهل ممثلاً للمملكة العربية السعودية في هذا المحفل الدولي الكبير الذي سيقام في السويد بمشاركة النخبة من الفرسان العالميين وطامحاً في تمثيل المملكة خير تمثيل في هذه المنافسة العالمية لتأكيد أن الفارس السعودي قادر على المنافسة والحصول على المراكز الأولى بالعالم في منافسات قفز الحواجز بالدعم الكبير الذي يجده كافة الشباب الرياضي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهما الله.

وأرجع الراجحي تفوقه وتأهله للمنافسات العالمية الى توفيق الله سبحانه وتعالى ومن ثم الدعم والمؤازرة من قِبل والده بدر محمد الراجحي، مؤكدًا حرصه المشاركة في نهائيات كأس العالم مع نخبة الفرسان والعمل على ظهوره بالمستوى المشرف الذي يليق بمكانة المملكة .

الجدير بالذكر أن الراجحي حقق التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة وقد عرف منذ صغره وبدايات مشاركاته بالفارس الشجاع ونافس في البطولات السابقة حتى أكتسب الخبرة وصقل موهبته بمعسكرات طويلة في أوربا وأصبح من ابطال العالم في رياضة قفز الحواجز ليكون متوجاً دوماً بعزف السلام الملكي السعودي في كل المحافل الدولية.