خبيرة تغذية تحذر من تناول الطماطم والبطاطس والباذنجان ذات القشرة الخضراء

أماني الغامدي(صدى):

تنتشر بالأسواق بطاطس وطماطم وباذنجان لهم قشرة خضراء، وبعض النساء تقوم بشراء هذه الخضراوات دون الوعى بمدى خطورة القشرة الخضراء.

وتقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية ، أن سر في هذا اللون الأخضر في القشرة، يعنى أن الخضراوات غير ناضجة، والمادة الخضراء هي مادة الكلوروفيل ولكن معها أيضا مادة أخرى تسمى بمادة السولانين، وهى مادة فطرية تدافع عن الخضراوات ضد الفطريات والحشرات، ولكن عند تناول الخضراوات بوجود هذه المادة أو هذا اللون الأخضر، تظهر أعراض التسمم على الجسم.

وأضافت مروة ، أن أعراض التسمم الناتجة عن تناول الخضراوات ذات القشرة الخضراء، عبارة عن غثيان وقيء وإسهال وآلام في المعدة وحرقان في البلعوم، وقد تسبب هذه المادة حدوث اضطراب في ضربات القلب الأمر الذي قد يكون خطيرا على الحياة، بالإضافة إلى حدوث دوخة وصداع، وفي الحالات الشديدة تحدث إصابة كبيرة على مستوى الجهاز العصبي تشمل هلوسات وفقدان الإحساس وشلل وحرارة ويرقان وتوسع الحدقات وفقدان الحرارة ومن ثم الوفاة.

وتابعت، لذا يجب تجنب تناول البطاطس ذات اللون الأخضر أو التي بها براعم وكذلك الباذنجان الملفوح باللون الأخضر وكذلك الطماطم الخضراء، لتجنب الإصابة بأى أعراض مزعجة.