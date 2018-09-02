مدارس تقصر بيع الكتب الدراسية على مكتبات محددة بالرياض.. و ” التعليم ” تعلق

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام عدد من المدارس العالمية في مدينة الرياض، بقصر بيع الكتب الدراسية على مكتبات تجارية محددة، بأسعار تتجاوز الـ 2200 ريال لمقرر السنة الدراسية الواحدة.

ومن جانبها، علّقت وزارة التعليم على الأمر، مؤكدة على منع احتكار بيع الكتب الدراسية للطلاب، حيث أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بـ ” تعليم الرياض ” أنس الأحيدب، أن تعليمات الوزارة واضحة وصريحة وتمنع الاحتكار مطلقًا، خاصةً فيما يتعلق بالكتب الدراسية.

وأكد ” الأحيدب ” ، أن لأولياء الأمور مطلق الحرية في في شراء الكتب من الجهة التي يرغبونها، لافتًا إلى تلقيهم شكاوى سابقة بهذا الشأن، وبعد الوقوف عليها، اتضح عدم دقتها، بل تبين أن بعض المدارس تسهل حصول الأسر على الكتب بأسعار مخفضة.