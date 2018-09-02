بالفيديو.. أسباب حدوث الحمل مع استخدام وسائل منعه

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة صوفيا حنا ، أن وسائل منع الحمل عديدة ومختلفة، وكل سيدة تستخدم النوع المفضل لها، ولكن قد يصادف ويحدث حمل مع استخدامها مما يضعهن في حيرة، ويتساءلن عن سبب حدوث الحمل.

وكشفت صوفيا خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” طبيب البلد ” ، أسباب حدوث الحمل مع استخدام وسائل منع الحمل.

وقالت صوفيا ، من المهم جداً لأي زوجين التخطيط لحياة أفضل ، وتنظيم الأسرة ، ولكن هناك العديد من الحالات يحدث حمل غير مٌخطط رغم تناول السيدة وسيلة لمنع الحمل .

وتابعت ، أن هذا الحمل يحدث إذا تناولت السيدة وسيلة لمنع الحمل غير مناسبة لها ، أو أن تنسى السيدة إحدى الحبوب ، أو أن يتحرك اللولب من مكانه .