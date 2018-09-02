إبتدائية عبدالله بن السائب تستقبل العام الدراسي بحفل للمستجدين

محمد السعران(صدى):

استقبلت ابتدائية عبدالله بن السائب لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض العام الدراسي الجديد بحفل استقبال للطلاب المستجدين.

وبدأ الحفل بكلمة لقائد المدرسة الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الدكان حيث رحب فيها بالطلاب المستجدين وهنأهم على قبولهم بالمدرسة ثم وجه نصيحته لأولياء الأمور بالإهتمام بأبنائهم ومتابعة مستواهم التعليمي أول بأول وكذلك تواصلهم مع المدرسة بشكل مستمر.

وفي نهاية الحفل وزعت إدارة المدرسة الهدايا العينية للطلاب ترحيباً بهم.