” المسند ” : درجة الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي في أقصى الشمال
أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الأحد، أن درجة الحرارة ستبدأ بالانخفاض التدريجي في أقصى الشمال.
وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” متوقع يوم غد أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي في أقصى الشمال السعودي عقب موجة حر شديدة وغير اعتيادية هذا والله أعلم. ”
ونشر عبد الله المسند، خريطة توضح الأمطار اليوم، بالإضافة إلى قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن البصرة تجاوزت نصف درجة الغليان.
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