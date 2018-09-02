” المسند ” : درجة الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي في أقصى الشمال

سالم المطيري(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الأحد، أن درجة الحرارة ستبدأ بالانخفاض التدريجي في أقصى الشمال.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” متوقع يوم غد أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي في أقصى الشمال السعودي عقب موجة حر شديدة وغير اعتيادية هذا والله أعلم. ”

ونشر عبد الله المسند، خريطة توضح الأمطار اليوم، بالإضافة إلى قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن البصرة تجاوزت نصف درجة الغليان.