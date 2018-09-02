” البيئة ” تتيح لموظفيها مرافقة أبنائهم المستجدين في المدارس

سعيد العجل(صدى):

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة لموظفيها مرافقة أبنائهم المستجدين في الروضة والتمهيدي والصف الأول الابتدائي لأول وثاني وثالث يوم دراسي.

ووجهت الوزارة في رسالة لموظفيها ” ليكون لأبنائنا قصة يحكونها لأبنائهم عن أول يوم في المدرسة، وتكون قصة ملؤها العاطفة والحنان، رأينا أن تكونوا معهم أول وثاني وثالث يوم دراسي لمن لديهم أطفال في الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي، لذا كل ما عليكم هو التنسيق مع المدير المباشر على أن يكون أول ثلاث ساعات ونصف من الدوام استئذان لمرافقة الأبناء، والحضور للدوام في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً “.