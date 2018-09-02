راموس: روح الدفاع عن الفريق سر انتصاراتنا

نواف السالم(صدى):

قال قائد ريال مدريد سرجيو راموس، عقب انتصار الفريق الكبير أمام ليجانيس على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الثالثة بالدوري الإسباني، أن فريقه يمتلك الروح اللازمة للدفاع عن هذا الشعار وهذا الفريق ويعد هذا هو سر الانتصارات.

وأوضح ” راموس ” قائلًا: ” الاستعداد للقاء كان جيداً للغاية، كان لدينا وقتاً كافياً لدراسة الخصم، واليوم قدمنا مباراة متكاملة ” ، مضيفًا: ” لا يمكن السيطرة على مجريات اللقاء كاملاً.. ولكن الفريق قدم أشياء إيجابية كثيرة، حافظنا على سيطرتنا على المباراة، والفريق استغل الفرص التي سنحت له بشكل جيد، وأتمنى استمرار هذه الانتصارات. ”

وتابع: ” الموسم لا يزال طويلاً، والأهم أن الجميع يكون تحت أمر المدير الفني، لدينا هذه الروح اللازمة للدفاع عن هذا الشعار وهذا النادي، هذا هو الدرب الذي يجب نسلكه، مباراة بمباراة، ومواصلة حصد النقاط الثلاث ” ، مستطردًا: ” منذ رحيل كريس (رونالدو)، أصبحت الأول في مهمة تسديد ركلات الجزاء، وبينما يسجل بنزيما الأهداف، فلا يهم تسديدي لركلات الجزاء، سعيد بمساعدة الفريق بهذه الأهداف. “