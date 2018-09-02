جامعة جدة تستقبل طلابها وطالباتها بتخصصات وبرامج جديدة

جدة(صدى):

استقبلت جامعة جدة اليوم طلابها وطالباتها الدارسين بها والمستجدين الجدد للعام الجامعي 1439- 1440هـ ,وسط استعدادات مبكرة اتخذتها إدارة الجامعة وقطاعاتها المختلفة لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالإنجازات وتحقيق الخطط والطموحات .

وأوضح معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان حرص جامعة جدة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للفترة المقبلة وتطبيق البرامج الحديثة التي ستقدمها الجامعة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، والاستثمار في المعارف والمهارات من أجل التحول إلى عالم المعرفة وخدمة الطلاب والطالبات وخدمة المجتمع ,معرباً عن أمله بأن يكون هذا العام عاماً حافلاً بالجد والاجتهاد وتحقيق مخرجات تعليمية مميزة متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح .

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عامر الزايدي أن عدد الطلاب المسجلين بالجامعة لهذا العام بلغ 21050 طالباً وطالبة ، ووصلت نسبة التسجيل المبكر وخلال أسبوع واحد فقط إلى 80% ،كما تم تسجيل أكثرمن 2000 مستجد كلية إلكترونياً بنظام البلوكات وإنزال جداول الطلاب والطالبات لمرحلة التحضيري وتسكين شعبهم في القاعات .

يذكر أن جامعة جدة قد استحدثت هذا العام برامج علمية منها برامج نوعية في القبول تفردت بها مثل برنامج التسريع الأكاديمي الذي يهدف إلى تسريع المسار التعليمي للطالب الجامعي باجتياز السنة التحضيرية ودراسة السنة الأولى مباشرة في الكلية المقبول بها بعد استكمال كل الشروط ومعايير اختبارات قياس في تخصصات الرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء والحاسب، إلى جانب برنامج التخصيص المباشر الذي يسعى لاستقطاب أعلى معدلات القبول في الجامعة من الطلبة الموهوبين والمتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية المسار العلمي وتسكينهم بشكل مباشر في الكلية المختارة .

كما استحداث تخصصات في المسار العلمي مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، وعلوم البيانات وتحليلها، إضافة إلى تخصصات جديدة في المحاسبة، منها إدارة المخاطر والتأمين، كما فتحت أيضا تخصصات جديدة في الهندسة مثل هندسة استدامة المياه والتحلية، وهندسة نظم الطاقة، وفتح باب القبول للمرة الأولى بكلية الطب للطالبات .