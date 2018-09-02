انتحار طالب بتناول مادة سامة بعد رفض أهله زواجه من حبيبته

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الفيوم بمصر، قيام طالب بالانتحار بتناول مادة سامة، وذلك بعد أن رفضت أسرته زواجه من فتاة كان مرتبط بها عاطفيًا، مما جعله يدخل في أزمة نفسية حادة، قرر على إثرها إنهاء حياته.

وورد بلاغًا لمدير أمن الفيوم، أفاد بوصول الطالب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، جثة هامدة، إثر تناول مادة سامة، وبالانتقال والفحص وسؤال ذويه، أقروا بأنه تناول أقراص مكافحة ” سوس القمح ” ، للتخلص من حياته، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب رفض والديه زواجه من إحدى الفتيات.

وبتوقيع الكشف الطبي على الطالب المُنتحر، تبيّن أن سبب الوفاة هو توقف عضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة، ولم يرجح وجود شبهة جنائية في الوفاة، وعليه، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.