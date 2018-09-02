مدرب كرواتيا يهاجم رونالدو.. ويؤكد: لا أتمنى تواجده في فريقي

طلال الغامدي(صدى):

وجه المدير الفني للمنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش، موجة انتقادات واسعة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب تعليقه على فوز لوكا موردريتش أفضل لاعب في أوروبا 2017/2018.

وأكد ” داليتش ” أن ردة فعل رونالدو ووكيله على فوز موردريتش بجائزة أفضل لاعب لا تستحق تعليقه، قائلًا ” رونالدو تجاهل حضور الحفل، ثم خرجت تلك التعليقات تجاه فوز لوكا بالجائزة.. تلك أشياء لا تستحق تعليقي من الأساس “.

ووصف بأن رونالدو من لاعب أناني، قائلًا ” إنه من اللاعبين الذين لا يعنيهم إذا كان فريقهم سيخسر أم لا، الأهم بالنسبة لهم هو تسجيلهم للأهداف، ولا أتمنى أبدًا أن يتواجد في فريقي “.

يُذكر أن رونالدو رفض حضور حفل جوائز اليويفا في موناكو عندما علم بعدم فوزه بجائزة أفضل لاعب، فيما انتقد وكيله خورخي مينديز انتقادات للجائزة ووصفها بالعار.

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