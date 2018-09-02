شرطة تبوك تنفذ خطتها الأمنية الخاصة بعودة الطلاب للمدارس

تبوك(صدى):

نفذت شرطة منطقة تبوك وبمناسبة بداية العام الدراسي 1439 / 1440هـ, خطتها الأمنية الخاصة بعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية.

وأوضح مدير شرطة منطقة تبوك اللواء غازي بن محمد الحربي أن شرطة المنطقة والدوريات الأمنية ودوريات المرور ودوريات الضبط الإداري, قد كثفت من تواجدها في جميع المواقع التي تشهد كثافة مرورية عالية صباحاً عند المدارس والكليات والمعاهد، وكذلك عند انصراف الطلبة والطالبات في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز بالمنطقة, مشيراً إلى أن الخطة هدفها مرونة وانسيابية الحركة في الميادين العامة والتقاطعات الهامة من خلال التواجد الميداني المكثف من الضباط والأفراد، وبما يضمن سرعة الوصول إلى أماكن الدراسة بكل يسر وسهولة.