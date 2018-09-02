أسباب توقعات ارتفاع نسبة التوطين بالمنشآت

نايف السالم(صدى):

كشف تجار ومختصون، عن توقعاتهم بارتفاع نسب التوطين بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، وذلك نتيجة التزايد السنوي للمقابل المالي على الوافدين والمرافقين رغم انخفاض نسب التوطين في مسودة العمل.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة التجارية بجدة محمد الجهني، أن إستراتيجية وزارة العمل الجديدة لتطبيق التوطين تعتمد على الموازنة بين طالبي العمل والظروف الحالية لمنشآت القطاع الخاص، والتي تعاني من الفاتورة المجمعة والركود، لافتًا إلى إن الإستراتيجية الجديدة للعمل تستفيد منها الشركات الكبرى، خاصة أنها قادرة على التوازن والتكيف مع تلك المعطيات.

وأشار ” الجهني ” إلى أن الشركات الصغيرة التي تمثل نحو 90% من القطاع الخاص ستضطر إلى التوطين نظرًا لكلفة المقابل المالي وتأثيره على التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى أن أهم التحديات هي عدم قدرة تلك الشركات على الموازنة بين حاجة منشآتها للوافدين المدربين والذي يرتبط بهم المقابل المالي المتزايد سنويًا وبين نسب التوطين.