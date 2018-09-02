5 وسائل تخفف آلام الصداع النصفي الناتج عن ارتفاع الحرارة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تزداد نوبات الصداع النصفي أحيانًا بالتزامن مع ارتفاع الحرارة، ليبدأ الصداع في الدماغ ثم تمتد موجات الألم إلى العين وكل الرأس، لتزداد آلامه التي تصاحبها ضبابية في الرؤية، أو حساسية للضوء أو للصوت.

وعليه، يقدم المختصون 5 طرق يمكنها التخفيف من آلام الصداع النصفي الحادة الناتجة عن ارتفاع الحرارة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأدوية: فيجب تناول مكملات الماغنيسيوم أو مكملات فيتامين ” ب2 ” المعروف باسم ” ريبوفلافين ” لتخفيف أعراض الصداع.

ثانيًا: تخفيف التوتر: إذا كانت نوبات الصداع النصفي تتجدد من فترة لأخرى بوتيرة منتظمة، اعمل على تخفيف معدل التوتر والإجهاد، وذلك من خلال ممارسة الرياضة و ” اليوجا ” ، أو الخروج إلى المتنزهات والشواطئ، وتخفيف إجهاد العمل أو الضغوط العائلية.

ثالثًا: تجنب الأطعمة المصنّعة: فالابتعاد عن هذه النوعية من الأطعمة مثل: ” اللانشون والبرجر والسجق والسلامي والبسطرمة وشرائح التركي المصنّعة الباردة ” ، يخفف من حدة نوبات الصداع النصفي، نظرًا لاحتوائها على نوعية من الأملاح تتسبب في زيادة شدة الصداع النصفي.

رابعًا: الجماع: فتوصلت أدلة بحثية إلى أن الجماع يعد من وسائل تخفيف شدة نوبات الصداع النصفي.

خامسًا: الترطيب: فيجب تناول 8 أكواب من الماء أو السوائل الخالية من الكافيين بشكل يومي.