حوافز للشركات والمكاتب الهندسية لتوظيف المهندسين السعوديين

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، تقديم مجموعة من الحوافز للشركات والمكاتب الهندسية.

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة والصندوق لتوظيف المهندسيين السعوديين الباحثين عن عمل، والحد من البطالة، وتتشارك كل من الهيئة والصندوق في عملية التوظيف.

حيث سيقوم ” هدف ” بدعم وتوظيف المهندسين السعوديين المؤهلين للدعم بحسب ” نطاقات ” ، بمبلغ لا يقل عن 2000 ريال شهريًّا، ويزداد بحسب نطاق المكتب أو الشركة الهندسية وفق آلية الدعم الإضافي للأجور.

بينما ستتحمل الهيئة نفقات التأمين المهني للمهندس الذي يتم توظيفه، بالإضافة إلى منح نسخة مجانية من برامج حاسوبية هندسية أصلية للقطاع الخاص تحوي أكثر من 20 برنامجًا عند توظيف كل مهندس سعودي.