مدرب ريال مدريد: بنزيما من ساعد نفسه في التغير

نواف السالم(صدى):

أوضح المدير الفني لريال مدريد جولين لوبيتيغي، أن تغير مستوى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وتسجيله لأهداف كثيرة يعود إلى اللاعب نفسه، مؤكدًا أنه لم يساهم في تغير أي لاعب، بينما يثق في قدرته على تسجيل أكثر من 30 هدفًا هذا الموسم.

وقال ” لوبيتيغي ” عقب انتصار الفريق الكبير بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام ليجانيس على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة الثالثة بالليجا: ” لم أساهم في تغير أحد، بنزيما لاعب كبير للغاية والفضل يعود إليه، دون شك، إنه يشعر بالسعادة ويساعد الفريق، وهذا ما سيستمر عليه. ”

وأوضح مدرب ريال مدريد: ” ولم لا يسجل 30 أو 40 هدفاً؟ الأهم بالنسبة لكريم هو أن يسجل الفريق، في بعض الأحيان يسجل هو، ولكن هذا الحس الجماعي هو الأهم ” ، مؤكدًا بأن الدفع بالبلجيكي تيبو كورتوا في لقاء ليجانيس كان مخططًا له.

وأضاف: ” لم أضع أي خارطة طريق، لقد قررنا من قبل مشاركته في مباراة اليوم، ولن أتحدث عن المستقبل الآن ” ، متابعًا: ” نمتلك 3 حراس كبار، واثنين منهم دوليين، وسنحاول إيجاد أفضل الحلول لكل مباراة، المنافسة في كل المراكز أمر رائع وسنرى ماذا سيحدث. “