نظام غذائي للمرأة الحامل في الشهور الأولى

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كل امرأة بمجرد أن تعلم خبر حملها، تبدأ في البحث عن الأطعمة التي يجب التركيز عليها، وما يجب أن تتجنبه من أطعمة، حفاظا على حياة جنينها، وحتى ينمو بشكل طبيعي وجيد.

وتقدم دكتورة شيرين مدين استشاري النساء والتوليد، في السطور التالية، أهم ملامح النظام الغذائي، الذي يجب أن تتبناه المرأة الحامل، في الشهور الأولى.

– في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل، يتكون دماغ الطفل وغيرها من أجهزة جسمه، لذلك لابد من التركيز على تناول الحبوب الكاملة والخضراوات الورقية، واللحوم الخالية من الدهون، والدجاج، والبقوليات.

– لابد من التركيز على حمض الفوليك والزنك، وهي موجودة في السبانخ، والبقوليات، مثل الفاصوليا، واللحوم، مثل الكبد على أن تكون مضمونة، وليست مجمدة أو جاهزة، فهي مصدر جيد للزنك، وكذلك جنين القمح.

– الكالسيوم من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل طوال فترة الحمل، فلابد من تناول مصادر الألبان قليلة الدسم مثل الحليب والزبادي.

– لابد من التركيز على شرب المياه، فيما لا يقل عن ستة إلى ثمانية أكواب من الماء في اليوم، للتخلص من مشكلات المعدة من إمساك وحرقان في المعدة وحموضة، مع الابتعاد تماما عن تناول المشروبات الغازية التي تحرم الجنين من الكالسيوم.

– يجب التوقف عن من الأطعمة الجاهزة، لأنها قد تسبب تسمم للجنين.

– يجب الابتعاد عن السكريات أو الأطعمة الدسمة، وكذلك الأطعمة غير المطهية كالسوشي والتونة المعلبة والماكريل، لأنها غنية بالزئبق الذي يسبب أيضا تسمم للجنين، كما يضر بجهازه العصبي

– القرفة والزنجبيل من الأعشاب التي تسبب سيولة في الدم، مما يشكل خطورة على الجنين .

– يجب عدم تناول الحلبة في هذه الفترة؛ لأنها تتسبب في حدوث انقباضات للرحم، مما قد يعرض الحامل للإجهاض .

– هناك أنواع من الأسماك، والتي يطلق عليها ” fatty fish ” ، كالتونة، وأسماك المحيط كبيرة الحجم، يجب تجنب تناولها؛ لأنها تحتوي على الزئبق الذي قد يتسبب في إصابة الطفل بالتسمم.