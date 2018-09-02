مصرع 140 حوثيا في صعدة

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني مصرع أكثر من 140 عنصرًا من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، في معارك بين الطرفين لتحرير مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وأوضح الجيش أن القوات التابعة له شنت عملية عسكرية واسعة على مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية في الظاهر، مؤكدًا مواصلة التقدم في المحور الثاني باتجاه محافظة حجة.

وأضاف أنه تم تحرير قرية الدباع ووادين وملقى جرف وطلح والجميمة وعزل غافره بمختلف قراها ووديانها، لافتًا إلى أن المعارك دارت ‏في المناطق القريبة من الطريق الدولي وفي ‏مناطق على حدود ‏مديرية بكيل المير التابعة ‏لمحافظة حجة والمناطق المحاذية لمديرية ‏‏حيدان.‏