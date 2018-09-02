استشهاد البطل ” علواني ” بالحد الجنوبي في ظهران الجنوب

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن استشهاد البطل الجندي أول عبدالعزيز بن محمد عثمان علواني أحد أفراد القوات المسلحة، مساء أمس السبت، في ميدان العزة والشرف في الحد الجنوبي في ظهران الجنوب بمنطقة عسير، أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه.

وأوضحت المصادر، أن ” علواني ” قد استشهد حين كان يؤدي مهامّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي، لحماية حدود البلاد مع زملائه المرابطين بالحد الجنوبي، مسجلًا بذلك اسمه ضمن الشهداء الأبطال في الحد الجنوبي الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الوطن وأمنه واستقراره.

جدير بالذكر، أنه من المنتظر قيام ذوي الشهيد ” علواني ” باستلام جثمانه لتشييع جنازته عصر اليوم الأحد، وذلك بجامع القومة في محافظة الحرث بمنطقة جازان.