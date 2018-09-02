بالصور.. ” صدى ” ترصد أجواء بداية العام الدراسي بالعرضيات

سعيد القرني (صدى):

رصدت عدسة ” صدى ” ، صباح اليوم، الأحد أجواء بداية العام الدراسي 1439/ 1440 في محافظة العرضيات.

وتجولت الصحيفة في مدرسة بلاط الشهداء للإبتدائية والمتوسطة بالصعبة ، إحدى مدارس قطاع التعليم بمركز العرضية الجنوبية بالمحافظة، والتي تعتبر نموذجاً تعليمياً.

وتابعت «صدى » أجواء بداية العام الدراسي بين الطلاب بقيادة مدير المدرسة الاستاذ ، صالح سراح صالح الحارثي و أجرت العديد من اللقاءات مع الطلاب حيث عبر عوض علي عوض الحارثي و فهد محمد مبشر الحارثي عن شكرهم وتقديرهم لقائدهم لجهوده المبذوله في سبيل راحة الطلاب ولزملائهم .

فيما أكد بتال صالح عبدالله المنتشري أنه سعيد بالعام الدراسي الجديد مطالبا زملاءه الطلاب بالجد والاجتهاد والمثابره اما عوض علي عايض الحارثي أشكر حكومتنا الرشيدة التي وفرت لنا التعليم مجاناً وتوزيع الكتب في ذلك وأشكر قائد المدرسه الذي وفر لنا كل شي وقال نايف معيض محمد الحارثي أنهم مستعدون للعام الدارسي على أتم الاستعداد واشكر قائد المدرسه على الجو المناسب الذي وفره لنا واعرب صالح حسن صالح الحارثي عن شكره لولاة الأمر على اتاحة التعليم وتوفير كل السبيل لراحة الطلاب .

وقال وكيل المدرسة الاستاذ عبدالله علي سالم القرني أيها الأخوة الطلاب : فلنعقد العزم منذ البداية أن نجعل هذا العام عاما دراسيا متميزا بالجد والاجتهاد عامرا بالنشاط والعزيمة . ولنجعل من مدرستنا هذه خلية نحل عسلها علم ومعرفة وشهدها نشاط وإنجاز معشر الطلاب : لنكن عند حسن ظن آبائنا ومعلمينا وبلادنا. ولنقتبس من نور العلم ما فيه مرضاة ربنا وصلاح أنفسنا وأوطاننا ومجتمعاتنا ومافيه رفعة أمتنا وعلو قدرنا بين شعوب الأرض ..ولنعد أنفسنا جنودا وذخرا لديننا ووطننا ختاما أدعو الله العلي القدير أن يوفقنا للعلم النافع وأن يسر علينا حياتنا العلمية في مدرستنا.

وقال للصحيفة مدير المدرسة الاستاذ صالح سراح صالح الحارثي ابارك للجميع بداية العام الدراسي ولأبنائي الطلاب، وأشكر منسوبي مكتب تعليم العرضية الجنوبيه على ماوجدناه من تسهيلات لنا وللطلاب وأسأل الله أن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي الذين يعملون لأجل راحتنا.