وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن موعد فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1439/12/22هـ.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن أربعين عامًا.

وأشارت إلى أنه من المشترط أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وأن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

وأضافت: ” ألا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم.

واشترطت أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة، لافتة إلى أنه لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: هنا.