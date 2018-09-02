مرور نجران يبدأ في تنفيذ الخطة المرورية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد

نجران(صدى):

بدأت إدارة مرور منطقة نجران اليوم، في تنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع بدء العام الدراسي الجديد للطلاب والطالبات بالمنطقة، وذلك لتسهيل وصولهم إلى المدارس والكليات بكل يسر وسهولة.

وتهدف الخطة المرورية التي يشرف عليها مدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد مناحي السبيعي إلى متابعة ورصد الطرق والميادين والتقاطعات المؤدية للمدارس والكليات، وتكثيف التواجد المروري عند المدارس، ومنع التجاوزات المرورية أثناء دخول وانصراف الطلاب والطالبات بالمراحل التعليمية كافة، إضافةً إلى رفـع مستوى السلامة العامة من أجل تسهيل وانسيابية الحركة المرورية والتقليل من الحوادث.