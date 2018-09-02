في أول يوم دراسي.. السماح لموظفي ” التقاعد ” بمرافقة أبنائهم

حمود العنزي(صدى):

وجه محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد طلال النحاس، دعوة إلى منسوبي المؤسسة إلى مشاركة أبنائهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي، الساعات الأولى من يومهم الدراسي الأول الذي سينطلق الأحد القادم.

ويأتي القرار تشجيعًا للأبناء الصغار في بداية مشوارهم الدراسي، وإلحاقًا بمبادرة وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، سليمان الحمدان، بالسماح لمنسوبي وزارته بمرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي خلال اليوم الدراسي الأول.

وفي سياق متصل، سمحت وزارة التعليم لمنسوبيها مرافقة أبنائهم المستجدين في الحضانات والصف الأول الابتدائي خلال الأسبوع الدراسي الأول، وذلك من خلال الحضور المتأخر أو الانصراف المبكر خلال اليوم نفسه بما لا يؤثر على سير العمل.