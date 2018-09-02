باب أم شاطئ ؟!.. صورة تحير عقول رواد مواقع التواصل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بشأن صورة متداولة حيرت عقول روادها، الذين اختلفوا حول ما تظهره الصورة، فالبعض رآه جزء من باب، في حين أكد البعض الآخر أنها صورة لشاطئ.

ويوجد بالصورة ثلاث مستطيلات بألوان مختلفة هي: ” الأزرق والأخضر والسكري ” ، مما جعل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعتقدون أنها صورة مقتطعة من باب منزل، فيما وجدها البعض الآخر صورة لشاطىء رملي تعلوه السماء الزرقاء.

جدير بالذكر، أنه قد تمت إعادة تغريد الصورة عبر موقع ” تويتر ” ، أكثر من 18 ألف مرة، وذلك في ظل مناقشات حادة بين المغردين، الذين لم يستقروا على رأى واحد حول الصورة.