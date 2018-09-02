بالفيديو.. نجم ليفربول يشارك في تنظيف دورة مياه أحد المساجد

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، النجم السنغالي ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، يشارك في تنظيف إحدى دورات المياه بأحد المساجد في المدينة الإنجليزية.

وظهر اللاعب السنغالي برفقة طفل ورجل آخر يقومان برش المياه على أرضية الحمام، وآخر يقوم بالتصوير وترديد اسم اللاعب أكثر من مرة.

ومن الجدير بالذكر، أن ” ماني ” شارك في فوز ” الريدز ” على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ليواصل انتصاره الرابع على التوالي ليحصد العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي.