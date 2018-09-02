بالفيديو.. نجم ليفربول يشارك في تنظيف دورة مياه أحد المساجد
أظهر مقطع فيديو، النجم السنغالي ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، يشارك في تنظيف إحدى دورات المياه بأحد المساجد في المدينة الإنجليزية.
وظهر اللاعب السنغالي برفقة طفل ورجل آخر يقومان برش المياه على أرضية الحمام، وآخر يقوم بالتصوير وترديد اسم اللاعب أكثر من مرة.
ومن الجدير بالذكر، أن ” ماني ” شارك في فوز ” الريدز ” على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ليواصل انتصاره الرابع على التوالي ليحصد العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي.
ماجد[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 36 دقيقة
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🌸🌸🌸🌸🌸🌸
محمد[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله هذا الشاب احبه اكثر واكثر يوم بعد يوم
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1943 ] نشر منذ 35 دقيقة
بارك الله فيك وجزاك خيرا على مافعلته باذن الله تعالى
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 31 دقيقة
النظافة من الإيمان..