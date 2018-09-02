بالفيديو.. أسباب إصابة الشباب بأمراض شرايين القلب
من الظواهر الصحية المخيف، التي أصبح الكثيرون يلاحظونها؛ إصابة الشباب في مقتبل العمر بأمراض شرايين القلب، الأمر الذي يصيب الكثيرين بالقلق، خاصة الأمهات.
وكشف الدكتور مالك الجمزاوي أخصائي أمراض القلب والشرايين ، عن أهم أسباب إصابة الشباب بأمراض القلب، وطرق الحماية والوقاية منها.
وقال الدكتور مالك ، إن مرض القلب هو مرض العصر ، حيث انه خلال هذا العصر زادت الإصابة بأمراض القلب كثيراً خاصة للشباب .
وتابع ، أثبتت الدراسات والأبحاث أن لكل 100 شخص يصاب منهم 6 أشخاص من الشباب بأمراض القلب ، ومن أهم هذه الأسباب التدخين ، وتعاطي المخدرات مٌشيراً إلى أن الشباب لا توجد لديهم أعراض للإصابة بأمراض القلب حيث يتفاجأ المحيطين بهم بإصابتهم بنوبة قلبية وجلطات بطريقة مفاجئة ، كما تٌساهم السمنة في إزدياد أمراض القلب .
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