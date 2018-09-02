بالفيديو.. أسباب إصابة الشباب بأمراض شرايين القلب

أماني الغامدي(صدى):

من الظواهر الصحية المخيف، التي أصبح الكثيرون يلاحظونها؛ إصابة الشباب في مقتبل العمر بأمراض شرايين القلب، الأمر الذي يصيب الكثيرين بالقلق، خاصة الأمهات.

وكشف الدكتور مالك الجمزاوي أخصائي أمراض القلب والشرايين ، عن أهم أسباب إصابة الشباب بأمراض القلب، وطرق الحماية والوقاية منها.

وقال الدكتور مالك ، إن مرض القلب هو مرض العصر ، حيث انه خلال هذا العصر زادت الإصابة بأمراض القلب كثيراً خاصة للشباب .

وتابع ، أثبتت الدراسات والأبحاث أن لكل 100 شخص يصاب منهم 6 أشخاص من الشباب بأمراض القلب ، ومن أهم هذه الأسباب التدخين ، وتعاطي المخدرات مٌشيراً إلى أن الشباب لا توجد لديهم أعراض للإصابة بأمراض القلب حيث يتفاجأ المحيطين بهم بإصابتهم بنوبة قلبية وجلطات بطريقة مفاجئة ، كما تٌساهم السمنة في إزدياد أمراض القلب .