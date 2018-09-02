المملكة تشارك بالمخيم الكشفي العربي في الجزائر

الرياض(صدى):

شارك وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في فعاليات المخيم الكشفي العربي الـ 32 المقام حالياً في القرية الإفريقية بسيدي فرج بالجزائر بمشاركة أكثر من 1200 كشاف ومرشدة يمثلون 16 دولة عربية، بالإضافة إلى مشاركة ضيوف شرف من الكشافة الأمريكية والكشافة التركية.

وقدّم وفد الجمعية، العديد من الفعاليات تضمنت الضيافة السعودية وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، والأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضاً عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج للفلكلور الشعبي.

كما تم إعداد معرض مصور عرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع من أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة، حيث وجدت تلك الفعاليات إقبالا من المشاركين الذين يمثلون عدة جمعيات كشفية وطنية من الجمعيات الكشفية الوطنية العربية الأعضاء في المنظمة الكشفية العالمية.